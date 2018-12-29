مسؤولون مصريون: مقتل 3 سياح من فيتنام ومرشد سياحي في انفجار قرب الأهرامات

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 08:46 ص

رجال شرطة في موقع انفجار استهدف حافلة سياحية قرب القاهرة يوم الجمعة. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

من أمينة إسماعيل

القاهرة (رويترز) - قالت السلطات المصرية إن ثلاثة سياح من فيتنام ومرشدا سياحيا مصريا قتلوا وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين يوم الجمعة عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقلهم على بعد أقل من أربعة كيلومترات من أهرامات الجيزة.

وهذا أول هجوم دام يتعرض له سياح أجانب في مصر منذ ما يربو على عام ويأتي في وقت يشهد فيه قطاع السياحة، المصدر الحيوي للعملة الأجنبية، تعافيا بعد تراجع حاد في أعداد الزائرين منذ انتفاضة 2011.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وينشط إسلاميون متطرفون، بعضهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، في مصر وسبق أن استهدفوا الأجانب في الماضي.

وأفادت بيانات رسمية أن تسعة سياح فيتناميين على الأقل أصيبوا في الانفجار كما أصيب سائق مصري.

وقالت لان لي (41 عاما) التي كانت في الحافلة ولكن لم تصب بأذى إن السياح كانوا في طريقهم إلى عرض للصوت والضوء عند الأهرامات التي زاروها في وقت سابق يوم الجمعة.

وقالت لرويترز في مستشفى الهرم الذي نُقل إليه المصابون "كنا في طريقنا إلى عرض الصوت والضوء وفجأة سمعنا صوت قنبلة. كان أمرا مرعبا وكان الناس يصرخون.

"لا أتذكر أي شيء بعد ذلك".وذكرت وزارة الداخلية أن عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة انفجرت أثناء مرور الحافلة السياحية في حوالي الساعة السادسة والربع مساء بالتوقيت المحلي (1615 بتوقيت جرينتش).

وقالت مراسلة لرويترز إنه بعد ساعتين تمكنت من رؤية الحافلة خلف طوق أمني للشرطة وقد أصيب أحد جوانبها بتلفيات شديدة كما تهشمت نوافذها.

وكان في الموقع عشرات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء في الشارع الضيق القريب من الطريق الدائري حيث كانت حركة المرور تسير بشكل طبيعي.

وبعد ذلك بقليل أحضر عمال شاحنة لسحب الحافلة بعيدا عن الموقع.

وقال محقق في موقع الهجوم إن العبوة الناسفة زرعت على الأرجح قرب السور.

وأكدت وزارة الداخلية مقتل سائحين وقال مكتب النائب العام فيما بعد أن سائحا ثالثا توفي. وقالت الوزارة إن 14 سائحا فيتناميا كانوا على متن الحافلة.

* مسار مختلف؟

أكدت وزارة الخارجية الفيتنامية يوم السبت مقتل ثلاثة من رعاياها في الانفجار قائلة إنها تعمل عن كثب مع وزارة الداخلية المصرية لتقديم المساعدة للمصابين وأسرهم.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من مستشفى الهرم لقناة تلفزيونية محلية إن الحافلة غيرت مسارها.

وأضاف لقناة إكسترا نيوز التلفزيونية "الأتوبيس خرج عن المسار المؤمن من جانب قوات الأمن بدون إبلاغ عن تغيير المسار" وهو ما أكده مالك الشركة التي نظمت الجولة السياحية.

وقال مدبولي "تم التواصل مع سفارة فيتنام لاحتواء آثار الحادث والمهم الآن تقديم الرعاية للمصابين".

وقال سائق الحافلة لوسائل الإعلام المحلية فيما بعد إنه التزم بالطريق المعتاد للحافلات السياحية.

وشن الجيش والشرطة حملة ضخمة ضد الجماعات المسلحة في فبراير شباط في سيناء فضلا عن المناطق الجنوبية والحدود مع ليبيا.

وتقول الحكومة إن محاربة الإسلاميين المتشددين تمثل أولوية فيما تعمل لاستعادة الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت احتجاجات "الربيع العربي" في 2011.

وأسفرت هذه الأحداث وتفجير طائرة روسية بعد إقلاعها بفترة وجيزة من شرم الشيخ عام 2015 عن تراجع أعداد السياح.

وكان آخر هجوم على السياح الأجانب في مصر في يوليو تموز 2017 عندما قُتلت سائحتان ألمانيتان طعنا في الغردقة على ساحل البحر الأحمر.

(شارك في التغطية هشام حاجي علي - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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