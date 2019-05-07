هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 03:50 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الثلاثاء إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52. وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق الأوسط.

وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قال يوم الأحد إن إدارة ترامب سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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