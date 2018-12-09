مسؤولون: إصابة ستة إسرائيليين في هجوم بالرصاص نفذه فلسطيني

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 09:54 م

أفراد من قوات الأمن الاسرائيلية في موقع هجوم بالضفة الغربية يوم الاحد. تصوير: عمار عوض - رويترز.

القدس (رويترز) - قال مسؤولون إسرائيليون إن فلسطينيا أطلق النار يوم الأحد على مجموعة من الإسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات قرب مستوطنة يهودية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون طبيون إن امرأة من المصابين في حالة حرجة.

وقال الجيش الإسرائيلي "أُطلقت أعيرة نارية من عربة فلسطينية مسرعة على مدنيين إسرائيليين كانوا يقفون عند محطة للحافلات... رد جنود كانوا موجودين على مقربة بإطلاق النار صوب العربة المشبوهة التي لاذت بالفرار".

وتابع بيان الجيش أن القوات الإسرائيلية ما زالت تبحث عن المهاجمين.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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