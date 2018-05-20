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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 12:39 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:39

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)