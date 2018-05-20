مسؤولون: الرئيس الفلسطيني في المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
رام الله(الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس دخل أحد المستشفيات في الضفة الغربية لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وهذه هي المرة الثالثة التي يدخل فيها عباس (82 عاما) المستشفى في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عباس خضع لجراحة صغيرة في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء ثم خرج بعد ذلك بعدة ساعات لكنه دخل إلى المستشفى مرة ثانية يوم الجمعة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز