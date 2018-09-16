مسؤولون: فلسطيني يقتل إسرائيليا طعنا في مركز تجاري بالضفة الغربية
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أشخاص في موقع طعن فلسطيني لإسرائيلي في مركز تجاري بمستوطنة جوش عتصيون اليهودية في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد. تصوير: رونين زفولون - رويترز(reuters_tickers)
جوش عتصيون (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن فلسطينيا قتل إسرائيليا طعنا في مركز تجاري في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد قبل أن يطلق مدني مسلح النار على المهاجم ويصيبه.
وبدا المهاجم في لقطات صورتها كاميرات مراقبة أمنية وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يطعن الرجل في ظهره خارج المركز التجاري في مستوطنة جوش عتصيون اليهودية.
وبعد مقاومة لفترة وجيزة يفر المهاجم ويتبعه رجال يلوحون بمسدسات ثم يقع أرضا بعد ذلك على الرصيف.
وقال مستشفى في القدس إنه استقبل جثة إسرائيلي يبلغ من العمر 45 عاما وأشار إلى أنه كان قد فارق الحياة بالفعل عند وصوله.
وقال متحدث باسم الشرطة إن الفلسطيني أصيب برصاص أطلقه مدني في موقع الحادث وهو حاليا محتجز لدى السلطات الإسرائيلية.
ووقعت هجمات ينفذها فلسطينيون في أماكن عامة ضد إسرائيليين بين الحين والآخر منذ عام 2015 بعد عام من انهيار محادثات السلام.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز