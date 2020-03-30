هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 11:01 ص

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم 14 مارس آذار 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

القدس (رويترز) - قال مسؤولون يوم الاثنين إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد لكن المؤشرات الأولية تظهر أنها لم تشكل مصدرا محتملا لإصابة نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما بالعدوى.

وأضافوا أن من المقرر إجراء فحص لنتنياهو بحلول غد الثلاثاء من باب الاحتياط. وكان نتنياهو قد خضع لفحص كورونا كإجراء احترازي في 15 مارس آذار وجاءت نتيجته سلبية وفقا لما ذكره مكتبه.

وتطلب وزارة الصحة بشكل عام من كل من خالطوا عن قرب شخصا تأكدت إصابته أو حامل للمرض العزل الذاتي لمدة 14 يوما.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وقال مسؤول إسرائيلي "التقييم الأولي أنه لا داعي أن يعزل رئيس الوزراء نفسه لأنه لم يكن على تواصل عن قرب مع المريضة ولم يجتمع معها".

وسجلت إسرائيل 4347 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض. وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف. وكان من المقرر أن يجتمع نتنياهو اليوم الاثنين بالمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.

وقال المسؤول إن نتنياهو ملتزم بالنصيحة الطبية ويعقد أغلب اجتماعاته عبر الاتصال المرئي.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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