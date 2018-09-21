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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 06:45 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:45

محتجون فلسطينيون في مظاهرة قرب الحدود بين غزة وإسرائيل يوم الجمعة. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز. (reuters_tickers)