مسؤولون: مقتل فلسطيني وإصابة عشرات بنيران إسرائيلية خلال احتجاج في غزة
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محتجون فلسطينيون في مظاهرة قرب الحدود بين غزة وإسرائيل يوم الجمعة. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن فلسطينيا قُتل وأصيب العشرات عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار خلال مظاهرات أسبوعية قرب الحدود مع إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده تعرضوا لهجوم من فلسطينيين قذفوا قنابل يدوية وعبوات ناسفة وحجارة ودفعوا بإطارات مشتعلة باتجاههم وباتجاه السور الحدودي.
وأضاف أن القوات ردت "بوسائل تفريق الشغب" وأطلقت النار "وفقا لإجراءات العمل المتبعة".
وذكر أيضا أن طائرة إسرائيلة نفذت ضربات في قطاع غزة. وقال شهود إن موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع أصيب.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيا قتل وأصيب 54 بالذخيرة الحية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب بجروح طفيفة.
وقتل الجيش الإسرائيلي 183 فلسطينيا وأصاب الآلاف منذ بدء احتجاجات أسبوعية على حدود القطاع في 30 مارس آذار. وقتل قناص من غزة جنديا إسرائيليا.
وتقول إسرائيل إن حماس تتعمد إثارة العنف في الاحتجاجات وهو ما تنفيه الحركة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز