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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 10:10 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:10

غزة (رويترز) - قال مسؤولو صحة إن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت عضوين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وأصابت ثالثا في قطاع غزة يوم الأحد بعد أسابيع من مقتل عشرات المحتجين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود القطاع مع إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي استهدافه لموقع رصد قائلا إن هجومه جاء ردا على زرع قنبلة قرب السياج الحدودي ليل السبت. وأضاف الجيش على تويتر أن مهندسيه فككوا القنبلة دون وقوع أي خسائر بشرية.

وزاد التوتر على الحدود منذ أن بدأ الفلسطينيون احتجاجات حاشدة في 30 مارس آذار قالت إسرائيل إنها غطاء لمحاولات اجتياز السياج الحدودي.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص 113 فلسطينيا على الأقل وأصابت الآلاف خلال الاحتجاجات وهو ما لاقى استنكارا من دول عديدة.

ولم يصب أي إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة لكن إسرائيل قالت إن مزارع على الجانب الإسرائيلي من الحدود تعرضت لأضرار بالغة بفعل إطلاق طائرات ورقية محملة بمواد حارقة من القطاع.

وتخضع غزة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكن حركة الجهاد الإسلامي تنشط بصورة مستقلة نوعا ما عن حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي يوم السبت متأثرا بإصابته أثناء مداهمة في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس حين ألقى فلسطينيون لوحا حجريا على رأسه من أحد المباني. وحضر مئات جنازة الجندي في القدس يوم الأحد.

(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة ونضال المغربي- إعداد محمد فرج - تحرير علا شوقي)

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رويترز