هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 11:52 م

غزة (رويترز) - قال مسؤولون بوزارة الصحة بقطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا بعد ظهر الجمعة خلال احتجاجات أسبوعية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل.

وتجمع آلاف الفلسطينيين على طول الحدود وقال الجيش الإسرائيلي إن بعض المحتجين ألقى شحنات متفجرة وقنابل يدوية صوب السياج الحدودي الذي يفصل غزة عن إسرائيل. وأفادت تقارير بحدوث تلفيات في مركبة عسكرية على الرغم من عدم إصابة أي جنود بأذى.

وقالت متحدثة عسكرية إن قوات الجيش ردت بوسائل لتفريق أعمال الشغب وأطلقت النار وفقا للإجراءات المتبعة خلال العمليات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قُتل كما أصيب 40 آخرون طوال يوم الجمعة.وكان هذا أول قتيل يسقط منذ بضعة أسابيع مع بذل مصر وقطر والأمم المتحدة جهودا للحفاظ على هدوء الحدود.ويقول مسؤولون في غزة إن نحو 210 فلسطينيين قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات الأسبوعية منذ أكثر من عام. وفي ذلك الوقت قتل أيضا قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا بالرصاص بمحاذاة الحدود كما قُتل آخر أثناء غارة في غزة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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