هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 05:07 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم السبت إن ثلاثة جنود أمريكيين أصيبوا جراء هجوم صاروخي في العراق على نفس القاعدة التي هاجمتها فصائل مدعومة من إيران يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجندي بريطاني.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل عن مدى الإصابات جراء هجوم يوم السبت وعما إذا كان يتوقع ردا أمريكيا.

جاءت الهجمات الصاروخية بعد أقل من يومين من قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية انتقامية على منشآت في العراق قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها على صلة بجماعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران والتي حملتها مسؤولية هجوم الأربعاء. واحتج العراق على الهجمات الجوية الأمريكية وقال إن عناصر من قواته الأمنية من بين القتلى.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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