واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا "بأي شكل من الأشكال" مشيرا إلى أنها لن تجعل المنطقة أكثر أمانا من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "إنها فكرة في غاية السوء"، مردفا أن خطة أنقرة لإعادة توطين اللاجئين في شمال شرق سوريا "أكثر شيء جنونا سمعت به على الأرجح".

وتابع المسؤول أن واشنطن سحبت عددا صغيرا من القوات وما زالت تسيطر على المجال الجوي فوق شمال شرق سوريا.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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