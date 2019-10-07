هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 08:02 م

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يتحدث في باريس يوم السابع من سبتمبر ايلول 2019. تصوير: كريستيان هارتمان - رويترز.

من حميراء باموك

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا "بأي شكل من الأشكال" مشيرا إلى أنها لن تجعل المنطقة آمنة من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين "أوضحنا (للأتراك) أننا لا نؤيد هذه العملية... نعتقد بأن هذه العملية فكرة سيئة للغاية". وتابع أن عملية من هذا النوع لن تجعل المنطقة أكثر أمنا بعد اليوم.

وقال المسؤول الأمريكي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى خلال اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد للحصول على تأييد أمريكي للعملية التركية المزمعة. وأضاف المسؤول أن ترامب رفض ذلك.

وقال المسؤول "ظن أردوغان طوال الوقت أن الرئيس (ترامب) سيقدم في النهاية نوعا ما من الدعم العسكري".

وأعلنت إدارة ترامب في وقت متأخر يوم الأحد سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا متذرعة بكلفة بقائهم هناك، لكنها فتحت الطريق أمام ضربة تركية للمقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن منذ وقت طويل.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان عبر عن خيبة أمله خلال الاتصال مع ترامب إزاء فشل الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمنيين الأمريكيين في تطبيق الاتفاق بين البلدين بشأن منطقة آمنة.

وكانت الدولتان العضوان في حلف شمال ألأطلسي اتفقتا في أغسطس آب على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بمحاذاة الحدود التركية. وتقول تركيا إن الولايات المتحدة تباطأت بشدة في إقامة المنطقة. كما حذرت مرارا من أنها ستبدأ عملية من جانبها في شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي لدى سؤاله عن خطة تركية لإعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين لديها في شمال شرق سوريا إن هذا "أكثر شيء جنونا سمعت به على الأرجح".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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