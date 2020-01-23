هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 07:12 م

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في القدس يوم الخميس. تصوير: عمار عوض - رويترز.

القدس (رويترز) - قال مسؤول أمريكي يوم الخميس إن نائب الرئيس مايك بنس سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة خطة للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "خلال 60 دقيقة سيدعو نائب الرئيس رسميا رئيس الوزراء لبلادنا الأسبوع المقبل لمناقشة السلام الإقليمي".

وبنس حاليا في القدس والتقى خلال الزيارة بنتنياهو في السفارة الأمريكية هناك. وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن بيني جانتس، منافس نتنياهو في الانتخابات، سيدعى أيضا للبيت الأبيض لإطلاعه على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظار الكشف عنها.

(تغطية صحفية ميان لوبل - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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