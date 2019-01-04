مسؤول أمريكي: ليس لدينا جدول زمني لسحب القوات من سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 06:28 م

جنديان أمريكيان في منبج بسوريا في صورة بتاريخ أول نوفمبر تشرين الثاني 2018. صورة لرويترز من الجيش الأمريكي.

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ليس لديها جدول زمني لسحب قواتها من سوريا لكنها لا تنوي البقاء إلى أجل غير مسمى.

وقال المسؤول قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل "ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا".

وأضاف للصحفيين في معرض حديثه عن الزيارة "فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك".

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك