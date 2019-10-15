هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 07:46 م

من حميرة باموق

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستصعد الضغوط الدبلوماسية على تركيا وتهدد أنقرة بمزيد من العقوبات لإقناعها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وبعد أسبوع من التحول في السياسية الأمريكية وسحب الولايات المتحدة لقواتها الذي سمح لتركيا بالهجوم على حلفاء واشنطن من الأكراد السوريين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة من العقوبات على أنقرة لكن تركيا تجاهلتها وواصلت هجومها يوم الثلاثاء.

وخلال إفادة صحفية، قال المسؤول الأمريكي إن التوغل التركي أحدث "فوضى" في جزء من شمال سوريا رأى أنه كان يشهد استقرارا نسبيا وإن واشنطن ستصعد ضغوطها لوقف هذا التوغل.

وأضاف "الخطة هي مواصلة الضغط على تركيا بينما نقيم فرصنا لتطبيع العلاقات. وسيكون وقف إطلاق النار عنصرا أساسيا في عودة العلاقات إلى طبيعتها".

وقال "أقصد بوقف إطلاق النار أن تتوقف القوات البرية عن التقدم. وبالتأكيد، أعتقد أننا والقوات التركية ربما نتحدث إلى قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف "في حالة غياب حل للأزمة، نعتزم زيادة العقوبات واتخاذ غيرها من الإجراءات التي جرى إبلاغ الإدارة بها".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير‭ ‬ ليليان وجدي)

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