هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 07:52 م

جنود أتراك عائدون من بلدة تل أبيض السورية يوم 21 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: حسين الدمير - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا ترى أدلة على ارتكاب القوات التركية عمليات تطهير عرقي في شمال شرق سوريا في أعقاب الانسحاب الأمريكي من هناك.

وأضاف أن تركيا أكدت للولايات المتحدة أن مثل هذا الأمر لن يحدث.

وقال المسؤول، الذي كان يتحدث للصحفيين بشأن وقف اطلاق النار في شمال سوريا، إن الولايات المتحدة ما تزال تأمل في عدم نشر تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي اس-400 المضاد للطائرات كما تعهدت.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك