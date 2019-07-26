هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يوليو, 2019 07:29 م

من ليلى بسام

بيروت (رويترز) - قال مسؤول أمني لبناني يوم الجمعة إن السلطات السورية أفرجت عن مواطن أمريكي وتم تسليمه لأسرته بفضل وساطة لبنانية.

ولم يكشف المسؤول عن اسم الأمريكي المفرج عنه لكن طبقا لبيان من والديه توماس وآن جودوين فإنه يدعى سام جودوين ويبلغ من العمر 30 عاما.

وقال الوالدان "نحن ممتنون لجمع شملنا مجددا مع ابننا سام... سام بصحة جيدة وهو مع أسرته. نحن مدينون للواء اللبناني عباس إبراهيم ولكل من ساعد في تأمين الإفراج عن ابننا".

ولم يتضمن البيان مزيدا من التفاصيل واكتفى بالقول "الآن نحن ممتنون للحفاظ على خصوصيتنا مع التئام شملنا مع سام".

وقال المسؤول الأمني إن عباس إبراهيم مدير عام مديرية الأمن العام هو من قام بجهود الوساطة. ولم يؤكد المسؤول أن من تم الإفراج عنه هو جودوين لكنه نفى أن يكون اوستن تايس الصحفي الأمريكي الذي اختفى في سوريا منذ عام 2012.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وما زال عدد من الأمريكيين محتجزين في سوريا منذ اندلاع الحرب في عام 2011 وبعضهم محتجز لدى جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأحجمت الولايات المتحدة عن الكشف عن الجهة التي تعتقد أنها تحتجز تايس لكنها قالت إنها تعتقد أنه حي وإنها طلبت مساعدة روسيا الحليف الوثيق للحكومة السورية لتأمين الإفراج عنه.

وفي العام الماضي، قالت أسرة أمريكي آخر وهو مجد كمالماز لصحيفة نيويورك تايمز إنه اختفى في نقطة تفتيش حكومية بدمشق عام 2017.

وسافر عباس إبراهيم لإيران الشهر الماضي لإتمام جهود إطلاق سراح وإعادة اللبناني نزار زكا الذي يحمل إقامة دائمة بالولايات المتحدة. وكان الرجل احتجز في إيران عام 2015.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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