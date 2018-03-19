مسؤول إسرائيلي: الفرنسي المشتبه في تهريبه أسلحة كانت دوافعه مالية
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القدس (رويترز) - قال مسؤول أمني إسرائيلي يوم الاثنين لرويترز إن موظف القنصلية العامة الفرنسي بالقدس الذي احتجزته إسرائيل للاشتباه في تهريبه أسلحة للفلسطينيين كانت دوافعه مالية.
ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل.
وكان جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أعلن يوم الاثنين القبض على رومان فرانك متهما إياه باستخدام سيارة دبلوماسية لتهريب 72 قطعة سلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز