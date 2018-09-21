مسؤول إسرائيلي: قدمنا لروسيا دليلا على أن سوريا مسؤولة عن إسقاط طائرتها
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القدس (رويترز) - قال مسؤول عسكري إسرائيلي يوم الجمعة إن إسرائيل قدمت لموسكو برهانا على أنها غير مسؤولة عن إسقاط طائرة روسية في سوريا.
وأضاف المسؤول العسكري "أثبتنا كيف أن النيران السورية الهوجاء المضادة للطائرات كانت السبب المباشر في إصابة الطائرة الروسية".
وقال المسؤول لمجموعة من الصحفيين شريطة عدم نشر اسمه "فتحوا النار بشكل أهوج وغير مسؤول ويفتقر للاحترافية بعد وقت طويل من اختفاء طائراتنا من المكان".
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز