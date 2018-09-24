مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يلتقي السيسي في نيويورك
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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه في القدس يوم 16 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال مسؤول إسرائيلي يوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يقدم المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه المزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين مصريين.
ويسافر نتنياهو يوم الثلاثاء إلى نيويورك وسيجتمع أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
والتقي نتنياهو والسيسي علانية للمرة الأولى في 2017.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز