مسؤول إماراتي كبير :أمريكا تسلك الطريق الصحيح تجاه إيران
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وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش . صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات يوم الاثنين إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يسلك الطريق الصحيح تجاه إيران.
وقال قرقاش على حسابه الرسمي علي تويتر بعد عدة ساعات من إلقاء بومبيو تصريحات بشأن إيران إن " توحد الجهود هو الطريق الصحيح لتدرك طهران عبثية تغولها وتمددها".
وطالب بومبيو إيران بإجراء تغييرات واسعة في سياستها الخارجية بالشرق الأوسط وإلا فستواجه عقوبات اقتصادية في إطار تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفها تجاه طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وتتهم الإمارات والسعودية والبحرين إيران بدعم جماعات مسلحة في أنحاء المنطقة في محاولة للهيمنة.
وقال قرقاش " استراتيجية بومبيو تتطلب الحكمة وتغيير البوصلة الإيرانية".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز