مسؤول إماراتي ينفي مزاعم إيران عن صلات بمهاجمي العرض العسكري
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أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - نفى مسؤول إماراتي كبير يوم الأحد مزاعم إيرانية تشير إلى تورط الإمارات في تدريب قوات نفذت الهجوم على العرض العسكري في جنوب غرب إيران.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة على تويتر "التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي".
وأضاف "موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها".
(تغطية صحفية عمر فهمي - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز