مسؤول إماراتي: قمة مجلس التعاون المقبلة تعكس استمرار قوة المجلس
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وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قالت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إن قمة مجلس التعاون الخليجي المقبلة التي ستقام في الرياض يوم 9 ديسمبر كانون الأول تعكس استمرار قوة المجلس برغم الأزمة السياسية مع قطر.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه الرسمي على تويتر "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك".
وأضاف "الأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
رويترز