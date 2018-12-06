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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 05:54 ص 06 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 05:54

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - أرشيف رويترز (reuters_tickers)