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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 سبتمبر, 2018 09:24 ص 11 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:24

نساء يحملن علم الجيش السوري الحر في تجمع قبل مغادرة قافلة مساعدات تركية اسطنبول متوجهة إلى إدلب السورية يوم 10 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز (reuters_tickers)