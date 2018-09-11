مسؤول إيراني بارز: إيران تسعى لتفادي كارثة في إدلب السورية
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نساء يحملن علم الجيش السوري الحر في تجمع قبل مغادرة قافلة مساعدات تركية اسطنبول متوجهة إلى إدلب السورية يوم 10 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال حسين جابري أنصاري المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء إن إيران تشاطر الأمم المتحدة قلقها إزاء احتمال وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية وإنها ستسعى لتفاديها.
وأضاف قائلا للصحفيين عند وصوله إلى جنيف لإجراء محادثات ترعاها الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة دستورية سورية "نحن أيضا نشعر بالقلق. سنعمل على عدم حدوث ذلك".
ويستضيف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا محادثات جنيف التي يشارك فيها أيضا مسؤولون روس وأتراك.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز