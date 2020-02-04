هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 01:34 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 31 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: ليه ميليس - رويترز

بروكسل (رويترز) - رفض خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أجزاء من خطة السلام الأمريكية التي تشمل احتفاظ إسرائيل بمستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة قائلا إن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخالف "المعايير المتفق عليها دوليا".

وترفض حكومات الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة في حرب 1967 بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وأعاد بوريل اليوم التأكيد على هذا الموقف.

وقال في بيان "لا يمكن لأي خطوات باتجاه الضم، إذا نُفذت، أن تمر دون منازع"، في تشديد للهجة الاتحاد الأوروبي الرافضة لخطة ترامب مقارنة بموقف التكتل عند إعلان الخطة الشهر الماضي.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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