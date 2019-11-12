هذا المحتوى تم نشره يوم 12 نوفمبر, 2019 01:27 م

يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان يوم الثلاثاء إلى تشكيل حكومة جديدة سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون "الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".

وحث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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