بيروت (رويترز) - قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة على تويتر يوم الخميس إن العنف الذي أبداه بعض المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت كانت وراءه أغراض سياسية فيما يبدو لتقويض الأمن والاستقرار.
وذكر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش على تويتر "يبدو هذا أشبه بمناورة سياسية لاستفزاز قوات الأمن وتقويض السلام الأهلي وإذكاء الفتنة الطائفية" مشيرا إلى هجمات على قوات الأمن وعمليات نهب لمؤسسات تابعة للدولة وممتلكات خاصة.
(تغطية صحفية توم بيري - إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)