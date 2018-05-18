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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 05:36 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:36

بانوس مومتزيس منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أزمة سوريا. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)