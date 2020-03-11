هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2020 11:30 م

من إدريس علي وفيل ستيوارت

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن عددا من الصواريخ سقط يوم الأربعاء على قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية ومن التحالف وأضاف أن عملية تقييم وتحقيق جارية.

وقال المسؤول "نتابع عن كثب الوضع في معسكر التاجي... لن نستبق عملية التقييم والتحقيق الجارية".

كان مسؤولان أمريكيان قد قالا لرويترز في وقت سابق نقلا عن معلومات أولية إن أمريكيين اثنين وبريطانيا قتلوا بينما أصيب نحو 12 عندما سقط 15 صاروخا على معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المسؤولان أن من السابق لأوانه تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. ومن شأن أي مؤشر على مسؤولية فصيل تدعمه إيران أن يشعل موجة تصعيد عسكري جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال الجيش العراقي في وقت سابق من يوم الأربعاء إنه لم ترد أنباء عن خسائر بشرية في الهجوم.

ودأبت فصائل شبه عسكرية تدعمها إيران على شن هجمات بالصواريخ والقذائف على قواعد في العراق تستضيف قوات أمريكية وعلى المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في بغداد.

وأُلقيت المسؤولية على جماعة كتائب حزب الله في هجوم على قاعدة في العام الماضي أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي فيما أدى إلى ضربات انتقامية أمريكية ضد الجماعة في العراق وسوريا.

وفي وقت سابق هذا العام، أصاب 11 صاروخا باليستيا إيرانيا قاعدة عين الأسد الجوية في العراق بعدما قتلت الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا. وتسبب الهجوم الإيراني في إصابة أكثر من 100 عسكري أمريكي بإصابات دماغية خفيفة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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