مسؤول بالحزب الحاكم في السودان: البشير يعين معتز موسى رئيسا للوزراء
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الرئيس السوداني عمر البشير - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الخرطوم (رويترز) - قال مسؤول بالحزب الحاكم في السودان إن الرئيس عمر البشير عين معتز موسى رئيسا للوزراء يوم الأحد بعد أن حل الحكومة.
وقال المسؤول لصحفيين إن وزيري الدفاع والداخلية سيبقيان في منصبيهما في الحكومة الجديدة.
وكان موسى وزيرا للري والكهرباء قبل حل الحكومة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير عماد عبد الله)
رويترز