مسؤول بالخارجية السورية: اتفاق إدلب "مؤطر زمنيا" ويحترم وحدة وسلامة أراضي سوريا
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بيروت (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية السورية يوم الثلاثاء إن الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة "مؤطر زمنيا بتواقيت محددة" ويعتمد على "وحدة وسلامة" الأراضي السورية.
ونقلت وسائل الإعلام السورية عن المسؤول قوله "هو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد... التي انطلقت في أساسها من الالتزام بسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتحرير كافة الأراضي السورية سواء من الإرهاب والإرهابيين أو من أي تواجد عسكري أجنبي غير شرعي".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز