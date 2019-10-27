هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 01:14 م

من أحمد رشيد

بغداد (رويترز) - قال مسؤول بالمخابرات العراقية لرويترز يوم الأحد إن جهاز المخابرات زود التحالف بقيادة الولايات المتحدة بالإحداثيات الدقيقة لموقع زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي مما مهد الطريق لتنفيذ غارة يقال إنها أدت لمقتله.

وأضاف المسؤول أن المخابرات عرفت بالموقع بعد القبض على عراقي وعراقية من "الدائرة المقربة" للبغدادي قدما معلومات أدت لمعرفة موقع سري في الصحراء غرب العراق يضم وثائق تحتوي على المعلومات عن مكان البغدادي وتحركاته.

وقال "كنا ننسق بشكل مستمر مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقدمنا معلومات قيمة كانت لدى جهاز المخابرات الوطني العراقي عن تحركات البغدادي ومكان اختبائه".

وأضاف المسؤول "هذا التعاون كان ناجحا وحقق الهدف النهائي وهو قتل البغدادي".

وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران يوم الأحد إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا في حين يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض.

وكان مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه قال لرويترز في وقت سابق إن البغدادي استُهدف في عملية أثناء الليل لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وقال قائد أحد الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إنه يُعتقد أن البغدادي قُتل في غارة بعد منتصف الليل شاركت فيها طائرات هليكوبتر وطائرات حربية في قرية باريشا قرب الحدود التركية كما وقع اشتباك على الأرض خلالها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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