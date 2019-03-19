هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2019 10:48 ص

بيروت (رويترز) - قال المسؤول الإعلامي بقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي لرويترز يوم الثلاثاء إن هزيمة فلول تنظيم الدولة الإسلامية المتحصنين في جيب الباغوز في سوريا ستكون "قريبا جدا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد ذكرت في وقت سابق أنها سيطرت على مخيم في الباغوز يتحصن فيه مقاتلو الدولة الإسلامية سيطرة تامة لكن العملية لم تنته بعد مضيفة أن بعض المتشددين ما زالوا يتحصنون في جيوب على ضفة نهر الفرات.

وردا على سؤال من رويترز عن الوقت الذي سيستغرقه إنهاء العملية، قال بالي إن فلول التنظيم سيُهزمون "قريبا جدا".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك