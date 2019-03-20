هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 03:31 م

دخان يتصاعد من آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في الباغوز يوم 18 مارس آذار 2019. تصوير: رويترز

الباغوز (سوريا) (رويترز) - قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة إن القوات أجرت عمليات تطهير يوم الأربعاء بعدما استردت معظم أراضي آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية بشرق سوريا.

وقال المسؤول إن القوات مشطت جيب الباغوز بالقرب من الحدود مع العراق بحثا عن أي مقاتلين مختبئين أو أنفاق أو ألغام أرضية، لكن هناك حالة من الهدوء ولا توجد اشتباكات.

ومن شأن إلحاق الهزيمة بالدولة الإسلامية في الباغوز أن يقضي على أي هيمنة للتنظيم على أراض في البلاد بعدما سيطر على أكثر من ثلث أراضي سوريا والعراق عام 2014.

ولكن رغم أن السيطرة على الباغوز ستمثل نقطة مهمة في الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن وفي الحرب على التنظيم المتشدد، لا تزال الدولة الإسلامية تمثل تهديدا.

فما زال مقاتلون من التنظيم متحصنين في الصحراء بوسط سوريا ولجأ آخرون إلى العمل السري في مدن عراقية لشن حملة لزعزعة استقرار الحكومة.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء إنها طردت بقية مقاتلي التنظيم في بلدة الباغوز من مخيم مؤقت كان يمثل معظم الأراضي المتبقية للتنظيم.

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إنه أمكن إبعاد فلول المتشددين المتمرسين في القتال إلى ضفة نهر الفرات وإن الاشتباكات استمرت مساء الثلاثاء.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك