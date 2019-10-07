أنقرة (رويترز) - قال مسؤول تركي كبير لرويترز يوم الاثنين إن بلاده تملك القوة اللازمة للقضاء على الإرهاب من منبعه بدعم أو بدون دعم من حلفائها، وذلك قبيل هجوم تركي متوقع في سوريا.
كان البيت الأبيض قال الأحد إن تركيا ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة لإقامة ما تصفها "بمنطقة آمنة" في شمال سوريا وإن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في هذه العملية.
وذكر المسؤول التركي أن بلاده هي التي ستقرر نطاق ومكان وتوقيت الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها لدرء المخاطر عن أمنها.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)