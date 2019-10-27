هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 11:38 ص

رجل ملتح في هيئة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يتحدث في صورة أُخذت من مقطع فيديو مصور في 29 أبريل نيسان 2019. صورة من تلفزيون رويترز. (لم تستطع رويترز التأكد من مصداقية وتاريخ التسجيل).

أنقرة (رويترز) - قال مسؤول تركي كبير إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وصل إلى مكان في سوريا أفادت تقارير بأنه قُتل فيه في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد قبل حوالي 48 ساعة من العملية.

وأضاف أن الجيش التركي كان لديه علم مسبق بالعملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية وأن تركيا ستواصل تنسيق تحركاتها على الأرض "مع الأطراف المعنية".

وكان مسؤول أمريكي قال لرويترز في وقت سابق إن غارة استهدفت البغدادي أثناءالليل لكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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