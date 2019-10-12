هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 11:34 ص

دخان يتصاعد من بلدة رأس العين السورية اثر هجوم تركي يوم السبت. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

من دارين باتلر وتوم بيري

اسطنبول/بيروت (رويترز) - قال مسؤول أمني تركي كبير إن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة سيطروا على وسط مدينة رأس العين الحدودية يوم السبت مع دخول الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في المنطقة يومه الرابع.

وقال المسؤول لرويترز "سيطر (مقاتلو المعارضة السورية) على وسط المدينة هذا الصباح. وتجرى عمليات تفتيش في المناطق السكنية".

وكثفت القوات التركية خلال ليل الجمعة القصف حول مدينة رأس العين بعد أن هوجمت قوات أمريكية في المنطقة بنيران مدفعية من مواقع تركية.

وعززت الولايات المتحدة جهودها لإقناع أنقرة بوقف التوغل الذي يستهدف القوات الكردية المدعومة من واشنطن حيث قالت إن أنقرة تسبب "ضررا بالغا" للعلاقات وقد تواجه عقوبات.

وأثار الهجوم انتقادات دولية حادة ومخاوف من تداعياته الإنسانية. وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد إن ما يقرب من 200 ألف شخص نزحوا بسبب العملية العسكرية.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات المتصاعدة للعملية وقال مساء الجمعة إن تركيا "لن توقفها مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنها من أي طرف".

وقال صحفي من رويترز من بلدة جيلان بينار التركية على الجانب الآخر من الحدود إن أعمدة من الدخان الكثيف تصاعدت حول مدينة رأس العين، وهي واحدة من مدينتين حدوديتين استهدفهما الهجوم، حيث أطلقت المدفعية التركية نيرانها على المنطقة.

وسُمعت أصوات إطلاق نار كثيف من داخل رأس العين وتسنى سماع صوت تحليق الطائرات الحربية فوق المدينة.

وقال مراسل آخر لرويترز إن الوضع كان أكثر هدوءا في مدينة تل أبيض التي يستهدفها الهجوم أيضا وتقع على بعد 120 كيلومترا نحو الغرب حيث سُمع دوي القذائف من حين لآخر في المنطقة.

وقال مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا في وقت سابق يوم السبت إنهم قطعوا طريقا يربط بين مدينتي تل أبيض ورأس العين وسيطروا على 18 قرية منذ بدء العملية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال حمود في بيان لرويترز "التقدم هذا كان محورا جديدا ومفاجئا... ما بين تل أبيض ورأس العين. هذا المحور استطاع أن يقطع الطرق التي تربط سلوك، تل أبيض، رأس العين مع بعضها البعض مع القرى المنتشرة في المنطقة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة عدم إصابة أي من جنودها في قصف المدفعية التركية بالقرب من عين العرب (كوباني) في سوريا على بعد نحو 60 كيلومترا غربي منطقة الصراع الرئيسية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن قواتها لم تفتح النار على القاعدة الأمريكية وأنها اتخذت كافة التدابير الاحترازية للحيلولة دون الإضرار بها أثناء الرد على نيران من وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة قريبة.

ونقل عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم السبت "بالطبع لم يصب أي من الجنود الأمريكيين أو جنود التحالف. نقوم بالفعل بالتنسيق الضروري بين مركز عملياتنا والأمريكيين".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أكار أدلى بتلك التصريحات لدى زيارته هو وعدد من القادة العسكريين لمركز قيادة العمليات على الحدود.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارك أسفرت عن مقتل 74 من المقاتلين الذين يقودهم الأكراد و49 من جماعات المعارضة السورية التي تدعمها تركيا و30 مدنيا. وتقدر الأمم المتحدة أن 100 ألف شخص فروا من منازلهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية صباح يوم السبت إنه جرى "تحييد" 415 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية منذ بدء العملية.

* الدولة الإسلامية

تقول قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب العنصر الرئيسي فيها، إن الهجوم التركي قد يمنح الفرصة لظهور تنظيم الدولة الإسلامية مجددا نظرا لفرار بعض أفراده من السجون.

وفي أول هجوم كبير لتنظيم الدولة الإسلامية منذ بدء الهجوم التركي، أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة في مدينة القامشلي، أكبر مدن المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد وذلك على الرغم من تعرض المدينة لقصف تركي.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن خمسة من مقاتلي الدولة الإسلامية فروا من سجن هناك كما أحرقت نساء أجنبيات ينتمين للتنظيم خياما في مخيم يُحتجزن فيه وهاجمن الحرس بالعصي والحجارة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لنظيره التركي إن على أنقرة خفض تصعيد الموقف "قبل أن يتعذر إصلاحه" بينما حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن الهجوم قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية".

ورد إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان يوم السبت على الانتقادات الموجهة لبلاده وقال "معركة تركيا هي ضد الإرهابيين ليس الأكراد ولا المدنيين" وأضاف موجها الحديث لمن يدينون التحرك التركي أن آلاف المدنيين قتلوا في عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية.

وكتب كالين على تويتر "الابتزاز والتهديدات لن تفلح أبدا في ردع تركيا عن قضيتها العادلة... إن شاء الله سيكون النصر حليفنا".

وقدم نواب أمريكيون تشريعا جديدا يوم الجمعة بهدف فرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب هجومها في سوريا مما يسلط الضوء على عدم الرضا لدى نواب الكونجرس الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء بشأن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين إن ترامب فوض مسؤولين بصياغة عقوبات جديدة "ذات أثر بالغ" ضد تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف منوتشين أن واشنطن لن تفعل هذه العقوبات الآن لكنها ستفعل إذا اقتضى الأمر.

(تغطية صحفية دارن باتلر وتوم بيري في بيروت وعمر فهمي في القاهرة ومراسلي رويترز في المنطقة - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير)

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