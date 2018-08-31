مسؤول سعودي بارز يلمح إلى خطة لحفر قناة على الحدود مع قطر

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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 12:31 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:31