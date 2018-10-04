مسؤول سعودي يجري محادثات مع السفير التركي بعد اختفاء صحفي سعودي
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سيارة تغادر مقر القنصلية السعودية في تركيا يوم الخميس. تصوير: عثمان اورسال - رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قالت وزارة الخارجية السعودية إن مسؤولا سعوديا كبيرا استقبل السفير التركي في الرياض لإجراء محادثات يوم الخميس بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية التركية لسفير الرياض بشأن اختفاء صحفي سعودي معارض.
وأضافت الوزارة على تويتر أن عادل مرداد وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية أجرى محادثات مع السفير التركي أردوغان كوك في الرياض.
وفي وقت سابق يوم الخميس قالت مصادر تركية إن السفير السعودي استدعي للتشاور يوم الأربعاء بشأن مكان الصحفي جمال خاشقجي بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء.
وذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي يوم الخميس أن السفير السعودي أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز