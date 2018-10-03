مسؤول سعودي: خاشقجي ليس في القنصلية السعودية بتركيا ولا تحتجزه المملكة
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واشنطن (رويترز) - قال مسؤول سعودي يوم الأربعاء إن الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي ليس في القنصلية السعودية بتركيا، على الرغم من التقارير الصادرة من تركيا بأنه أختفى بعد دخوله القنصلية.
وأضاف المسؤول السعودي لرويترز "ليس في القنصلية ولا تحتجزه السعودية".
وقالت خطيبة خاشقجي في وقت سابق إنه اختفى بعد دخوله القنصلية. وذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الأربعاء أن خاشقجي لايزال في المبنى.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز