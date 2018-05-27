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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 12:05 م 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 12:05

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤول طبي فلسطيني يوم الأحد إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يغادر المستشفى يوم الأحد خلافا لما أُعلن عنه في وقت سابق.

وأضاف سعيد السراحنة المدير الطبي للمستشفى الاستشاري العربي برام الله في بيان بثته الوكالة الرسمية أن "صحة رئيس دولة فلسطين محمود عباس تشهد تحسنا مستمرا وسريعا، حيث أظهرت نتائج الفحوصات بأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا".

وكان المكتب الإعلامي في الرئاسة الفلسطينية وجه دعوة للصحفيين لمتابعة مغادرة عباس للمستشفى ظهر يوم الأحد قبل أن يبعث رسالة أخرى ويقول إن موعد خروجه قد تأجل.

وقال السراحنة "الطاقم الطبي المشرف على علاج سيادته يتابع نتائج هذه الفحوصات يوميا، لتحديد موعد خروجه من المستشفى".

وأدخل عباس المستشفى في رام الله يوم الأحد الماضي.

وكان الأطباء قد قالوا في بادئ الأمر إن عباس دخل المستشفى لإجراء فحوص طبية بعد جراحة في الأذن قبل ذلك بخمسة أيام. لكنهم أعلنوا يوم الاثنين أنه مصاب بالتهاب رئوي.

وفي فبراير شباط دخل عباس، وهو مدخن شره، مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية أثناء زيارته للإدلاء بكلمة أمام مجلس الأمن الدولي.

وظهر عباس (82 عاما) في تسجيل مصور يوم الثلاثاء وهو يمشي في المستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية إن عباس أجرى محادثات هاتفية مع عدد من الزعماء العرب والتقى مع مسؤولين فلسطينيين خلال الأيام الماضية كما التقى يوم السبت في المستشفى مع المبعوث الصيني لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتولى عباس منصبه بعد وفاة ياسر عرفات عام 2004، وخاض محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لكن المفاوضات انهارت في 2014.

ولا يوجد لعباس نائب رسمي، لكن نظريا يتولى رئيس البرلمان صلاحيات رئيس البلاد مؤقتا إذا توفي الرئيس أثناء وجوده في السلطة. إلا أن رئاسة البرلمان حاليا يشغلها ممثل لحماس، ومن المرجح أن ترفض حركة فتح التي يتزعمها عباس قبول الشرعية الدستورية لتولي ممثل حماس السلطة.

كما يتولى عباس رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعيد انتخابه لهذا المنصب في الرابع من الشهر الجاري.

(تغطية صحفية على صوافطة من رام الله - تحرير منير البويطي)

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رويترز