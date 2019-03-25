هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 09:23 م

ألسنة لهب ودخان يتصاعدان عقب غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة يوم الاثنين. تصوير: صهيب سالم - رويترز

غزة (رويترز) - أبلغ مسؤول فلسطيني كبير رويترز بأن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وافقتا على وقف لإطلاق النار بعد وساطة مصرية.

وذكر المسؤول المطلع على الوساطة المصرية لكنه طلب عدم نشر اسمه أن الهدنة ستسري اعتبارا من الساعة 2200 بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش).

وقال المسؤول "تم التوصل إلى توافق ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية، سيبدأ عند الساعة العاشرة".

وذكر تلفزيون حماس أيضا أنه جرى التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار.

(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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