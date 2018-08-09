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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 12:42 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:42

القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خليل الحية (في الوسط) في صورة من أرشيف رويترز.

من نضال المغربي وإيلي بيرلزون

غزة/سديروت (رويترز) - قال مسؤول فلسطيني يوم الخميس إن "فصائل المقاومة" في غزة مستعدة لوقف الهجمات الصاروخية على جنوب إسرائيل إذا أوقف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية، وذلك بعد يومين من تبادل القصف عبر الحدود.

وقال مسؤولون طبيون محليون إن امرأة حامل ورضيعها البالغ من العمر 18 شهرا وعضوا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تدير قطاع غزة، قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، كما أصيب خمسة مدنيين على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سبعة أشخاص أصيبوا في جنوب إسرائيل. وتعرف صاحب العمل على موظفة لديه من بين المصابين وهي عاملة زراعية تايلاندية.

جاء التصعيد بعد أن تحدث مسؤولون من الجانبين عن تقدم محتمل في جهود تبذلها مصر والأمم المتحدة للتوسط في هدنة تنهي شهورا من العنف وتخفف أزمة انسانية واقتصادية متفاقمة في قطاع غزة.

وأثار مسؤول فلسطيني، طلب عدم نشر اسمه، احتمال توقف وشيك للقتال.

وقال المسؤول "تعتبر فصائل المقاومة أن هذه الجولة من التصعيد قد انتهت من طرفها وأن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال".

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تصريحات المسؤول الفلسطيني.

وقال المسؤول في غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة إن الفصائل "ردت على جرائم العدو"، وذلك في إشارة إلى مقتل عضوين في حركة حماس يوم الثلاثاء.

* نمط مألوف

لم يخرج القتال الأخير عن النمط المألوف إذ لم تستهدف الصواريخ المنطلقة من غزة العمق الإسرائيلي وقال الجيش إن ضرباته الجوية تقتصر على منشآت حماس.

وقال يوفال شتاينتز، عضو المجلس الوزاري المصغر، لراديو إسرائيل قبل تصريحات المسؤولين الفلسطينيين إن إسرائيل "لا تتطلع للحرب" لكنها لن تقدم أي تنازلات لحماس.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر في وقت لاحق يوم الخميس بعد التشاور مع مسؤولين أمنيين.

ومنذ غروب شمس يوم الأربعاء لم تتوقف تقريبا صفارات الإنذار من الصواريخ عن الدوي في مدينة سديروت في جنوب إسرائيل وغيرها من البلدات الواقعة على الحدود مع غزة. وكثير من السكان لديهم غرف محصنة في منازلهم يمكنهم الاحتماء بها. وذكر الجيش أن أكثر من 180 صاروخا وقذيفة مورتر انطلقت من غزة.

وانطلقت أصوات سيارات الإسعاف خلال الليل في غزة حيث تجمع السكان في منازلهم بينما كانت الانفجارات العنيفة تهز المباني. وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت 150 منشأة تابعة لحماس.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان ليل الأربعاء "أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير للعنف بين غزة وإسرائيل، لا سيما من خلال إطلاق الصواريخ المتكرر اليوم (الأربعاء) باتجاه التجمعات السكانية في جنوب إسرائيل".

وأضاف أن الأمم المتحدة تشارك مصر في "جهود غير مسبوقة" لتجنب نشوب صراع خطير، لكنه حذر من أن "الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة وتكون له عواقب مدمرة على الجميع".

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام، وخاضت الحركة ثلاثة حروب ضد إسرائيل خلال تلك الفترة آخرها عام 2014.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز