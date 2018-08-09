محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 10:36 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:36

رجل فلسطيني في موقع لحماس ضُرب في غارة جوية إسرائيلية في غزة يوم الخميس. تصوير: محمد سالم - رويترز. (reuters_tickers)