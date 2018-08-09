مسؤول فلسطيني: فصائل المقاومة في غزة ستوقف القتال إذا فعلت إسرائيل ذلك
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رجل فلسطيني في موقع لحماس ضُرب في غارة جوية إسرائيلية في غزة يوم الخميس. تصوير: محمد سالم - رويترز.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قال مسؤول فلسطيني يوم الخميس إن فصائل المقاومة في غزة ستوقف الجولة الأخيرة من القتال مع إسرائيل إذا أوقفت إسرائيل هجماتها على القطاع.
وقال المسؤول في غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة والذي طلب عدم نشر اسمه، إن الفصائل المشاركة في قتال عبر الحدود خلال اليومين الماضيين "ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب". وذلك في إشارة إلى مقتل عضوين في حركة المقاومة الإسلامية حماس يوم الثلاثاء.
وأضاف "تعتبر فصائل المقاومة أن هذه الجولة من التصعيد قد انتهت من طرفها وأن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال".
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)
رويترز