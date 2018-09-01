مسؤول في تحالف يدعم دمشق: هجوم صاروخي وراء انفجارات سوريا
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بيروت (رويترز) - قال مسؤول في تحالف إقليمي يدعم دمشق يوم الأحد إن الانفجارات التي سمعت في مطار المزة العسكري قرب دمشق سببها هجوم صاروخي استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز