هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 12:30 م

بدران جيا كرد مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في صورة من أرشيف رويترز.

بيروت (رويترز) - قال مسؤول كردي سوري يوم الثلاثاء إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ربما تبدأ محادثات مع دمشق وموسكو لملء أي فراغ أمني إذا ما انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من منطقة الحدود مع تركيا.

وأضاف بدران جيا كرد، وهو مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، لرويترز أنه إذا أخلت الولايات المتحدة المنطقة وخاصة منطقة الحدود فإن السلطات بقيادة الأكراد ستضطر حتما لبحث كل الخيارات المتاحة.

وقال إن السلطات الكردية ربما تجري محادثات مع دمشق أو مع الجانب الروسي في هذه الحالة لسد الفراغ أو التصدي للهجوم التركي وقد تعقد اجتماعات واتصالات في حال حدوث فراغ.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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