اسطنبول (رويترز) - قال مسؤول تركي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة تتوقع دعما "فعليا".
وأضاف مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في تصريحات للصحفيين بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجمات للقوات الحكومية السورية في إدلب، أن اردوغان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كل عناصر الحكومة السورية باتوا أهدافا لتركيا وسيتم ضربهم.
وتابع ألتون أن أردوغان حث بوتين على ضمان أن تفي روسيا، التي تدعم دمشق بالضربات الجوية، بمسؤولياتها في إدلب وتوقف هجمات القوات السورية.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)