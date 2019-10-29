هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 02:17 ص

واشنطن (رويترز) - أفاد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أكدت يوم الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية وهو واحد من الشخصيات الكبيرة في الجماعة الجهادية في عملية أخرى نفذتها القوات الأمريكية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد يوم الأحد إن المهاجر قتل أثناء غارة مشتركة مع القوات الأمريكية في شمال سوريا.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن العملية هي استمرار للعملية السابقة التي قتل فيها أبو بكر البغدادي زعيم الدولة الإسلامية في مطلع الأسبوع. ووصف المتحدث باسم التنظيم الجهادي بأنه الساعد الأيمن للبغدادي.

وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه إن المهاجر قتل في مدينة جرابلس بمحافظة حلب في شمال سوريا.

وتابع المسؤول قائلا إن العملية التي أدت إلى "القضاء على أحد أكبر مساعدين للبغدادي" نفذتها أيضا القوات الأمريكية، مضيفا أنه كان لقوات سوريا الديمقراطية دور كبير فيها.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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