هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أكتوبر, 2019 06:17 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن واشنطن تتوقع من تركيا تولي المسؤولية عن سجناء تنظيم الدولة الإسلامية إذا سيطرت أنقرة خلال توغلها المرتقب في شمال شرق سوريا على مناطق احتجاز المتشددين.

وأضاف المسؤول أنه حتى الآن لا يزال الفصيل الكردي المتحالف مع الولايات المتحدة يسيطر على منشآت الاحتجاز. وقال في إفادة "إذا دخلوا (الأتراك) منطقة بها سجناء وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية من المواقع الأمنية حول هذه السجون، فإننا نتوقع من الأتراك تولي المسؤولية عنها".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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