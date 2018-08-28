مسؤول: أمريكا تشارك في محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف بشأن سوريا
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المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستشارك في محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف الشهر القادم لمناقشة المفاوضات بشأن دستور جديد لسوريا.
وأضاف المسؤول "الولايات المتحدة قبلت الدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا للمشاركة في محادثات في جنيف يوم 14 سبتمبر".
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة سيمثلها جيمس جيفري الممثل الخاص الجديد المعني بسوريا وجويل ريبورن مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص بسوريا.
وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع سيضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وألمانيا والأردن وفرنسا ومصر.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير مصطفى صالح)
رويترز